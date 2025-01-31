Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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Наслідки атаки на Хмельниччину

Тюрін розповів, що вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили в регіоні 6 ворожих БпЛА типу Shahed.

Він повідомив, що внаслідок атаки є пошкодження.

Внаслідок атаки пошкоджено вікна, фасади та паркани в трьох приватних будинках,

– розповів очільник ОВА.

Також він повідомив, чи є постраждалі. За його словами, потерпілих немає.

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Зазначимо, що цієї ночі ворог атакував Україну 102 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. В Повітряних силах повідомили, що підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Вказується, що 37 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.