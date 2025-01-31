Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

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Скільки безпілотників атакували Україну

Цієї ночі ворог атакував Україну 102 ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда в Криму.

Ворожий повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях,

– йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені – без негативних наслідків.