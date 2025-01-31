Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько беспилотников атаковали Украину

Этой ночью враг атаковал Украину 102 ударными беспилотниками типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России и Чауда в Крыму.

Вражеское воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 59 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны – без негативных последствий.