Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Николаевской ОВА Виталия Кима.

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Какие последствия атаки "Шахедов" на Николаевщину

Виталий Ким рассказал, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине сбили один "Шахед". Из-за боевой работы в Баштанском районе произошло падение обломков.

Повреждены окна, крыша и ограждения трех частных домов. Обесточены 25 бытовых абонентов, принимаются меры по восстановлению электроснабжения. Пострадавших нет,

– рассказал Ким.

Ночью Украину атаковали 102 вражеских беспилотника. В Воздушных силах отчитались о сбитии 59 "Шахедов", еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). В то же время по состоянию на 9 часов утра четыре БпЛА все еще находились в воздухе.

К слову, ночью дроны атаковали еще ряд регионов Украины. Сообщалось о повреждении в результате падения обломков в Киеве – однако в КГВА эту информацию опровергли.