Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя КМВА Тимура Ткаченко. Он рассказал, что инцидент произошел из-за короткого замыкания в кондиционере.

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Какие последствия атаки БпЛА на Киев

Ткаченко сообщил, что предварительная информация о падении обломков вражеского БПЛА на дом в Оболонском районе Киева не подтвердилась.

По информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере поврежден трубопровод с фреоном, который соединяет внешний и внутренние блоки,

– говорится в сообщении.

Председатель КГВА добавил, что был поврежден стеклопакет балкона. Ткаченко отметил, что событие не имеет никакого отношения к вражеским ударам. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что утром 31 января взрывы также прозвучали в Хмельницкой области. Впрочем, пока отсутствуют какие-либо официальные комментарии относительно их причин и последствий.