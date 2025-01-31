В Хмельницкой области прогремели взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Россия запускала дроны

Ранее Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Хмельницкой области. Впоследствии утром 31 января 2025 года в регионе прогремели взрывы.

После этого мониторинговые телеграмм-каналы написали, что дальнейшей фиксации "Шахедов" нет. Пока неизвестно никаких деталей относительно этих взрывов. Местные власти пока не комментировали ничего.

Воздушная тревога продолжается до отбоя угрозы. Если в регионе объявили об угрозе ударов с воздуха. нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь.

Россия постоянно запускает против Украины ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". В частности, часто они долетают и до Хмельницкой области.