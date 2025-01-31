У Хмельницькій області прогриміли вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

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Росія запускала дрони

Раніше Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА у напрямку Хмельницької області. Згодом зранку 31 січня 2025 року у регіоні пролунали вибухи.

Після цього моніторингові телеграм-канали написали, що подальшої фіксації "Шахедів" немає. Наразі невідомо жодних деталей стосовно цих вибухів. Місцева влада поки не коментувала нічого.

Повітряна тривога триває до відбою загрози. Якщо у регіоні оголосили про загрозу ударів з повітря. потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.

Росія постійно запускає проти України ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, часто вони долітають і до Хмельницької області.