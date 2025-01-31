Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Які наслідки атаки "Шахедів" на Миколаївщину

Віталій Кім розповів, що вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збили один "Шахед". Через бойову роботу у Баштанському районі відбулось падіння уламків.

Пошкоджено вікна, дах і огорожі трьох приватних будинків. Знеструмлено 25 побутових абонентів, вживаються заходи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає,

– розповів Кім.

Вночі Україну атакували 102 ворожих безпілотники. У Повітряних силах відзвітували про збиття 59 "Шахедів", ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Водночас станом на 9 годину ранку чотири БпЛА все ще перебували у повітрі.

До слова, вночі дрони атакували ще низку регіонів України. Повідомлялося про пошкодження внаслідок падіння уламків у Києві – проте у КМВА цю інформацію спростували.