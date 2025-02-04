Есть данные о повреждении гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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Что известно об атаке

Сегодня, 4 февраля ночью произошло падение двух российских беспилотников. Один упал на территории Буринской общины, второй – Сумской. Предварительно, люди не пострадали,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, в первом случае, взрывной волной повреждено более 30 окон в жилых домах, и более 20 – в учебном заведении. Во втором случае – разрушены и повреждены дачные дома.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Такую информацию подтвердил и городской голова Сум Александр Лысенко. По данным ОВА, все необходимые службы работают на местах, пока последствия вражеской атаки уточняют. Местные власти также призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.