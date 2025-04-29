29 апреля, 22:38
"Шахеды" атакуют Днепр: в городе прогремели взрывы
Россия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники. В частности, около 22:38 первые взрывы прогремели в Днепре.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 21:55.
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Что известно о взрывах
Вражеские шахеты в небе над областью. Находиться в укрытиях,
– написал в 22:31 председатель ОГА Сергей Лысак.