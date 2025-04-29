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24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют Днепр: в городе прогремели взрывы
29 апреля, 22:38
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"Шахеды" атакуют Днепр: в городе прогремели взрывы

Анастасия Безейко

Россия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники. В частности, около 22:38 первые взрывы прогремели в Днепре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 21:55.

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Что известно о взрывах

Вражеские шахеты в небе над областью. Находиться в укрытиях,
написал в 22:31 председатель ОГА Сергей Лысак.