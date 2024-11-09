Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и мониторинговые телеграмм-каналы. В области раздается тревога.

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Что известно об атаке Одессы "Шахедами"

Тревогу в Одесской области объявили в 22:45. Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки беспилотниками по городу.

Одесса – ударный БПЛА в направлении города!

– писали военные.

О беспилотниках, направляющихся в Одессу сообщил также и городской голова Геннадий Труханов, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер. Они призвали жителей города находиться в безопасных местах.

Отдельное внимание Труханов просил обратить жителей Пересыпского района.

Около 22:53 местные СМИ сообщили о работе ПВО в Одессе. Уже через 20 минут Воздушные силы сообщили о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск).

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