Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та моніторингові телеграм-канали. В області лунає тривога.
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Що відомо про атаку Одеси "Шахедами"
Тривогу в Одеській області оголосили о 22:45. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки безпілотниками по місту.
Одеса – ударний БпЛА у напрямку міста!
– писали військові.
Про безпілотники, що прямують до Одеси повідомив також і міський голова Геннадій Труханов, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Вони закликали жителів міста перебувати у безпечних місцях.
Окрему увагу Труханов просив звернути жителів Пересипського району.
Близько 22:53 місцеві ЗМІ повідомили про роботу ППО в Одесі. Вже через 20 хвилин Повітряні сили повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
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