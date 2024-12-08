Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда летят дроны

14:23, 8 декабря Вражеский ударный БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины курс южный/юго-западный.

14:20, 8 декабря Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

14:18, 8 декабря Над Кременчугом вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях.

14:14, 8 декабря Куда движутся вражеские БпЛА БпЛА в центре Днепропетровщины - курс северо-западный;

БпЛА в центре Полтавщины - курс северо-западный;

БпЛА на границе Полтавщины и Кировоградщины - курс северо-западный;

БпЛА на востоке Кировоградщины - курс западный/северо-западный.

14:01, 8 декабря "Город Кременчуг, Днепр, Запорожье. Сохраняется угроза вражеских БпЛА! Находитесь в укрытиях", – написали в Воздушных силах.

13:59, 8 декабря Возле города Миргород (Полтавская область) вражеский ударный БпЛА

13:55, 8 декабря В направлении Кременчуга несколько вражеских БпЛА с юго-востока.

13:51, 8 декабря В направлении Запорожья вражеский БпЛА с юго-востока.

13:48, 8 декабря Несколько групп вражеских ударных БпЛА движутся в направлении города Кременчуг через Днепропетровскую область.

13:40, 8 декабря БпЛА на востоке и северо-востоке Запорожской области - курс северо-западный;

БпЛА в центре Днепропетровской области - курс северо-западный;

БпЛА на юге и центре Полтавщины - курс северо-западный;

БпЛА на Сумщине - курс южный, юго-западный.



