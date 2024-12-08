Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда летят дроны
Вражеский ударный БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины курс южный/юго-западный.
Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
Над Кременчугом вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях.
Куда движутся вражеские БпЛА
- БпЛА в центре Днепропетровщины - курс северо-западный;
- БпЛА в центре Полтавщины - курс северо-западный;
- БпЛА на границе Полтавщины и Кировоградщины - курс северо-западный;
- БпЛА на востоке Кировоградщины - курс западный/северо-западный.
"Город Кременчуг, Днепр, Запорожье. Сохраняется угроза вражеских БпЛА! Находитесь в укрытиях", – написали в Воздушных силах.
Возле города Миргород (Полтавская область) вражеский ударный БпЛА
В направлении Кременчуга несколько вражеских БпЛА с юго-востока.
В направлении Запорожья вражеский БпЛА с юго-востока.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА движутся в направлении города Кременчуг через Днепропетровскую область.
- БпЛА на востоке и северо-востоке Запорожской области - курс северо-западный;
- БпЛА в центре Днепропетровской области - курс северо-западный;
- БпЛА на юге и центре Полтавщины - курс северо-западный;
- БпЛА на Сумщине - курс южный, юго-западный.