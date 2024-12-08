Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

Дивіться також Росія атакувала Україну 74 "Шахедами": скільки збили, а скільки локаційно втрачено

Куди летять дрони

14:23, 8 грудня Ворожий ударний БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини курс південний/південно-західний.

14:20, 8 грудня Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

14:18, 8 грудня Над Кременчуком ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях.

14:14, 8 грудня Куди рухаються ворожі БпЛА БпЛА в центрі Дніпропетровщини - курс північно-західний;

БпЛА в центрі Полтавщини - курс північно-західний;

БпЛА на межі Полтавщини та Кіровоградщини - курс північно-західний;

БпЛА на сході Кіровоградщини - курс західний/північно-західний.

14:01, 8 грудня "Місто Кременчук, Дніпро, Запоріжжя. Зберігається загроза ворожих БпЛА! Перебувайте в укриттях", – написали в Повітряних силах.

13:59, 8 грудня Біля міста Миргород (Полтавщина) ворожий ударний БпЛА.

13:55, 8 грудня У напрямку Кременчука декілька ворожих БпЛА з південного сходу.

13:51, 8 грудня У напрямку Запоріжжя ворожий БпЛА з південного сходу.

13:48, 8 грудня Декілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються в напрямку міста Кременчук через Дніпропетровщину.

13:40, 8 грудня БпЛА на сході та північному сході Запорізької області - курс північно-західний;

БпЛА в центрі Дніпропетровщини - курс північно-західний;

БпЛА на півдні та центрі Полтавщини - курс північно-західний;

БпЛА на Сумщині - курс південний, південно-західний.



