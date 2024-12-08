Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди летять дрони
Ворожий ударний БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини курс південний/південно-західний.
Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Над Кременчуком ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях.
Куди рухаються ворожі БпЛА
- БпЛА в центрі Дніпропетровщини - курс північно-західний;
- БпЛА в центрі Полтавщини - курс північно-західний;
- БпЛА на межі Полтавщини та Кіровоградщини - курс північно-західний;
- БпЛА на сході Кіровоградщини - курс західний/північно-західний.
"Місто Кременчук, Дніпро, Запоріжжя. Зберігається загроза ворожих БпЛА! Перебувайте в укриттях", – написали в Повітряних силах.
Біля міста Миргород (Полтавщина) ворожий ударний БпЛА.
У напрямку Кременчука декілька ворожих БпЛА з південного сходу.
У напрямку Запоріжжя ворожий БпЛА з південного сходу.
Декілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються в напрямку міста Кременчук через Дніпропетровщину.
- БпЛА на сході та північному сході Запорізької області - курс північно-західний;
- БпЛА в центрі Дніпропетровщини - курс північно-західний;
- БпЛА на півдні та центрі Полтавщини - курс північно-західний;
- БпЛА на Сумщині - курс південний, південно-західний.