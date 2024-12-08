Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО у ніч на 8 грудня

Повідомляється, що у ніч проти 8 грудня противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками інших типів. Райони пусків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА. 46 безпілотників локаційно втрачено, – пишуть ПС.

Збиття дронів зафіксовано у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.