Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы и мониторинговые каналы.

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21:40, 3 декабря

Мониторы сообщили, что сейчас ситуация с количеством вражеских дронов следующая:

  • Черниговская область – 13 БпЛА растянулись по области от Новгород-Северского до Киевщины. Курс в основном Юго-западный.
  • Харьковская область – 3 БпЛА через Богодуховский район на Полтавщину.

Кроме того, новые БпЛА заходят с Луганщины на Харьковщину с востока.

21:18, 3 декабря

Командование ПС предупредило жителей Чернигова об угрозе атаки "Шахеда".

21:07, 3 декабря

Военные сообщили о еще одном БпЛА курсом на Славянск.

21:05, 3 декабря

Оккупанты запустили две группы дронов

Воздушные силы сообщили о движении группы БпЛА на севере и юге Черниговской области курсом на Чернигов и Киевскую область.

Также враг запустил еще одну группу БпЛА на востоке и в центре Харьковской области курсом на Полтаву.