21:05, 3 декабря

Воздушные силы сообщили о движении группы БпЛА на севере и юге Черниговской области курсом на Чернигов и Киевскую область.

Также враг запустил еще одну группу БпЛА на востоке и в центре Харьковской области курсом на Полтаву.