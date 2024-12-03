Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили та моніторингові канали.
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Монітори повідомили, що наразі ситуація з кількістю ворожих дронів наступна:
- Чернігівська область – 13 БпЛА розтягнулись по області від Новгород-сіверського до Київщини. Курс здебільшого Південно-західний.
- Харківська область – 3 БпЛА через Богодухівський район на Полтавщину.
Крім того, нові БпЛА заходять з Луганщини на Харківщину зі сходу.
Командування ПС попередило жителів Чернігова про загрозу атаки "Шахеда".
Військові повідомили про ще один БпЛА курсом на Слов'янськ.
Окупанти запустили дві групи дронів
Повітряні сили повідомили про рух групи БпЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область.
Також ворог запустив ще одну групу БпЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.