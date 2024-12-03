21:05, 3 грудня

Повітряні сили повідомили про рух групи БпЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область.

Також ворог запустив ще одну групу БпЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.