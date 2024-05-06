Враг не прекращает обстрел областей, граничащих со страной-агрессоркой. Редакция 24 Канала призывает не игнорировать предупреждение Воздушных Сил и при сигнале тревоги направляться к укрытию. Это обезопасит вашу жизнь, а также упростит работу защитникам неба.

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В Сумской области прогремели взрывы

Поздним вечером 5 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумской области. Через несколько минут появилась информация о движении дрона-камикадзе типа "Шахед" через вышеупомянутый регион в юго-западном направлении.

Около 00:05 корреспонденты Суспильного сообщили о взрыве в Сумской области.

В Сумах были слышны звуки взрыва,

– говорится в сообщении.

В результате удара российских захватчиков, по данным Суспильного, в некоторых районах города Сумы исчезло энергоснабжение. В частности, нет света в Лебедине, Белополье и Ахтырке.

Также известно, что вражеская атака повлекла за собой частичное отсутствие водоснабжения. На данный момент детали относительно последствий взрыва выясняются. Все подробности о повреждениях будут обнародованы впоследствии.

Отметим также, что по состоянию на 00:33 воздушная тревога объявлена ​​в Сумской, Харьковской, Николаевской, а также Херсонской областях. Советуем не игнорировать уведомления о ракетной опасности жителям вышеупомянутых регионов.