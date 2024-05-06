Ворог не припиняє обстріли областей, які межують із країною-агресоркою. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати попередження Повітряних Сил та у разі сигналу тривоги прямувати в укриття. Це убезпечить ваше життя, а також спростить роботу оборонцям неба.

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На Сумщині пролунали вибухи

Пізно ввечері 5 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумської області. Через кілька хвилин з'явилася інформація про рух дрона-камікадзе типу "Шахед" через вищезгаданий регіон у південно-західному напрямку.

Близько 00:05 кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Сумській області.

У Сумах було чутно звуки вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару російських загарбників, за даними Суспільного, у деяких районах міста Суми зникло енергопостачання. Зокрема, немає світла у Лебедині, Білопіллі та Охтирці.

Також відомо, що ворожа атака спричинила часткову відсутність водопостачання. Станом на зараз деталі стосовно наслідків вибуху з'ясовуються. Усі подробиці щодо пошкоджень буде оприлюднено згодом.

Зауважимо також, що станом на 00:33 повітряну тривогу оголошено в Сумській, Харківській, Миколаївській, а також Херсонській областях. Радимо не ігнорувати сповіщень про ракетну небезпеку мешканцям вищезгаданих регіонів.