Премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что Румыния "реагировала в режиме реального времени" и следила за ситуацией с помощью самолетов F16.
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Румыния "не имела необходимости" сбивать дроны
По словам премьер-министра, Румыния следила за ситуацией и "не имела необходимости" делать других шагов.
Если бы дроны нацелились на румынские цели, Румыния, конечно, сделала бы определенные шаги,
– сказал Чолаку.
Он также назвал нарушение воздушного пространства Румынии провокацией и отметил, что россияне таким образом проверяют возможности реагирования соседних стран.
Что предшествовало
- В ночь на воскресенье 8 сентября как минимум два российских "Шахеда" залетели в воздушное пространство Румынии. Властям страны пришлось разослать предупреждения на мобильные телефоны о возможной опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы.
- Министерство иностранных дел Румынии осудило действия России и призвало к уважению международного права и неприкосновенности румынского воздушного пространства.
- 9 сентября стало известно, что фрагменты российского дрона нашли в румынском селе Переправа. Это село расположено в уезде Тулча. Неподалеку от этого села расположен пункт контроля на границе с Украиной Переправа – Вилково.