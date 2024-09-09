Премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что Румыния "реагировала в режиме реального времени" и следила за ситуацией с помощью самолетов F16.

Смотрите также Российский "Шахед" залетел в Румынию: появилась реакция НАТО

Румыния "не имела необходимости" сбивать дроны

По словам премьер-министра, Румыния следила за ситуацией и "не имела необходимости" делать других шагов.

Если бы дроны нацелились на румынские цели, Румыния, конечно, сделала бы определенные шаги,

– сказал Чолаку.

Он также назвал нарушение воздушного пространства Румынии провокацией и отметил, что россияне таким образом проверяют возможности реагирования соседних стран.

Что предшествовало