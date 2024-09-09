Прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку заявив, що Румунія "реагувала в режимі реального часу" і стежила за ситуацією за допомогою літаків F16.
Дивіться також Російський "Шахед" залетів до Румунії: з'явилася реакція НАТО
Румунія "не мала потреби" збивати дрони
За словами прем'єр-міністра, Румунія стежила за ситуацією і "не мала потреби" робити інших кроків.
Якби дрони націлилися на румунські цілі, Румунія, звичайно, зробила б певні кроки,
– сказав Чолаку.
Він також назвав порушення повітряного простору Румунії провокацією і зазначив, що росіяни таким чином перевіряють можливості реагування сусідніх країн.
Що передувало
- У ніч на неділю 8 вересня як мінімум два російські "Шахеди" залетіли в повітряний простір Румунії. Владі країни довелося розіслати попередження на мобільні телефони про можливу небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци.
- Міністерство закордонних справ Румунії засудило дії Росії та закликало до поваги до міжнародного права й недоторканності румунського повітряного простору.
- 9 вересня стало відомо, що фрагменти російського дрона знайшли у румунському селі Переправа. Це село розміщене в повіті Тулча. Неподалік від цього села розташований пункт контролю на кордоні з Україною Переправа – Вилкове.