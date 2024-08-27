Как долго могут летать "Шахеды" отвлекая ПВО от ракет

Во время последних массированных атак по Украине враг запустил около сотни ударных беспилотников "Шахедов". При этом воздушная тревога из-за угрозы БПЛА может длиться очень долго. И делают оккупанты это не только непосредственно для атак, а с целью отвлечения внимания.

Так, в ночь на 26 августа россияне запустили 109 ударных беспилотника, а сегодня, 27 августа, – 91 дрон. При этом по состоянию на 12:30 не все БПЛА были уничтожены, несколько групп продолжали кружить над областями.

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Как пишет Defense Express, задач части дронов – непосредственное отвлечение на себя сил и средств противовоздушной обороны.

Как долго могут кружить в воздухе "Шахеды"

Отмечают, что в рекомендациях для Сил обороны Украины по борьбе с "Шахедами" указано, что крейсерская скорость "Шахеда" составляет 180 километров в час, а дальность полета указана, как 1500 километров.

"То есть, ориентировочное время в воздухе "Шахед" составляет почти 8,5 часа. При этом, в западных источниках указывают оценку дальности полета в 2500 километров. А это при аналогичной крейсерской скорости означает, что время полета "Шахеда" – почти 14 часов", – отметили аналитики.

Также следует учитывать время, которое необходимо дрону для достижения контролируемого воздушного пространства Украины. Так, в случае запуска беспилотника с мыса Чауда в Крыму – это около 300 километров и только 200 километров в случае пуска с Приморско-Ахтарска.

Поэтому, речь идет о возможности "Шахеда" кружить в воздухе для отвлечения украинской ПВО в течение 6,5 – 12,5 часа, в зависимости от реальной дальности полета и места запуска,

– резюмируют специалисты.

Заметьте! Также российские войска могут применять специальные дроны типа "Гербера", которые не несут боевой части, а как раз и предназначены для выполнения роли ложной цели. Дальность и время в воздухе этих БПЛА – неизвестен.

Россия второй день подряд атакует Украину: главное

Вторую ночь подряд российские войска истощают силы противовоздушной обороны Украины. 26 августа под атакой врага оказалась критическая инфраструктура Украины. Несмотря на огромное количество средств нападения противника, а именно – 127 ракет и 109 ударных БПЛА, украинские защитники уничтожили большинство целей.

Сегодня враг снова атаковал Украину с применением 91 беспилотника и 10 ракет. В то же время защитники несмотря на истощение смогли эффективно отразить атаку. В частности, все цели, которые летели на столицу – уничтожены.