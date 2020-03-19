Шахов утверждает, что у Зеленского извинились перед ним: видео

Народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, утверждает, что представители Офиса Президента якобы извинились перед ним за распространение неправдивой информации. Речь идет об использовании его карточки во время голосования в Раде.

Шахов решил сегодня выйти в прямой эфир на своей фейсбук-странице и рассказать о состоянии своего здоровья. Он также заявил, что Владимира Зеленского подставили его же помощники.

Смотрите также Зараженный коронавирусом нардеп Шахов рассказал о своих симптомах: видео

Один из пользователей спросил нардепа, извинился ли перед ним глава государства. Шахов сказал, что ему несколько раз звонили из Офиса Президента и извинялись.

Он снова заверил, что не был в парламенте, не голосовал и не регистрировался. Он отрицает, что его коллеги голосовали в Раде за помощью его личной карточки.

Смотрите видео обращения Шахова в Фейсбуке:

Внимание! Сейчас в Украине подтвердили 16 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные. Карантин в Украине продлится минимум до 3 апреля.

Коронавирус у Шахова: главное

Депутат Сергей Шахов вернулся с отдыха из Италии 11 марта. После этого у него появились симптомы болезни. 18 марта сообщили, что у депутата положительные тесты, поэтому диагноз коронавирус подтвердили.

У жены Шахова тоже подтвердили коронавирус.

Сейчас супруги находятся на самоизоляции. Также эпидемиологи устанавливают всех людей, которые контактировали с Шаховыми, для проведения необходимых тестов.

Ситуацию с болезнью депутата прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что Шахова не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, но его карточка каким-то образом участвовала в голосовании. Сам депутат ранее уже опровергал эту информацию.

Все депутаты, которые контактировали с Шаховым находятся в самоизоляции.



Что запрещено во время карантина в Украине / Инфографика 24 канала