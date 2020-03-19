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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Шахов утверждает, что у Зеленского извинились перед ним: видео

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      Народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, утверждает, что представители Офиса Президента якобы извинились перед ним за распространение неправдивой информации. Речь идет об использовании его карточки во время голосования в Раде.

      Шахов решил сегодня выйти в прямой эфир на своей фейсбук-странице и рассказать о состоянии своего здоровья. Он также заявил, что Владимира Зеленского подставили его же помощники.

      Смотрите также Зараженный коронавирусом нардеп Шахов рассказал о своих симптомах: видео

      Один из пользователей спросил нардепа, извинился ли перед ним глава государства. Шахов сказал, что ему несколько раз звонили из Офиса Президента и извинялись.

      Он снова заверил, что не был в парламенте, не голосовал и не регистрировался. Он отрицает, что его коллеги голосовали в Раде за помощью его личной карточки.

      Смотрите видео обращения Шахова в Фейсбуке:

      Внимание! Сейчас в Украине подтвердили 16 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные. Карантин в Украине продлится минимум до 3 апреля.

      Коронавирус у Шахова: главное

      • Депутат Сергей Шахов вернулся с отдыха из Италии 11 марта. После этого у него появились симптомы болезни. 18 марта сообщили, что у депутата положительные тесты, поэтому диагноз коронавирус подтвердили.
      • У жены Шахова тоже подтвердили коронавирус.
      • Сейчас супруги находятся на самоизоляции. Также эпидемиологи устанавливают всех людей, которые контактировали с Шаховыми, для проведения необходимых тестов.
      • Ситуацию с болезнью депутата прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что Шахова не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, но его карточка каким-то образом участвовала в голосовании. Сам депутат ранее уже опровергал эту информацию.
      • Все депутаты, которые контактировали с Шаховым находятся в самоизоляции.

      карантин
      Что запрещено во время карантина в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Сергей Шахов Новости политики
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