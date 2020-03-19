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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Шахов стверджує, що у Зеленського вибачилися перед ним: відео

      - Читать новость на русском
      Сергій Шахов / Ліга.Нет

      Народний депутат Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, стверджує, що представники Офісу Президента нібито вибачилися перед ним за розповсюдження неправдивої інформації. Мовиться про використання його картки під час голосування у Раді.

      Шахов вирішив сьогодні вийти у прямий ефір на своїй фейсбук-сторінці і розповісти про стан свого здоров'я. Він також заявив, що Володимира Зеленського підставили його ж помічники.

      Дивіться також Заражений коронавірусом нардеп Шахов розповів про свої симптоми: відео

      Один із користувачів запитав нардепа, чи вибачився перед ним глава держави. Шахов сказав, що йому кілька разів телефонували з Офісу Президента і вибачалися.

      Він знову запевнив, що не був у парламенті, не голосував і не реєструвався. Він заперечує, що його колеги голосували у Раді за допомогою його особистої картки.

      Дивіться відео звернення Шахова у фейсбуці:

      Увага! Наразі в Україні підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.

      Коронавірус у Шахова: головне

      • Депутат Сергій Шахов повернувся з відпочинку з Італії 11 березня. Після цього у нього з'явились симптоми хвороби. 18 березня повідомили, що в депутата позитивні тести, відтак діагноз коронавірус підтвердили.
      • У дружини Шахова теж підтвердили коронавірус.
      • Наразі подружжя перебуває на самоізоляції. Також епідеміологи встановлюють усіх людей, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.
      • Ситуацію з хворобою депутата прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що Шахова не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, але його карточка якимось чином брала участь у голосуванні. Сам депутат раніше вже спростовував цю інформацію.
      • Усі депутати, які контактували з Шаховим перебувають на самоізоляції.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Офіс Президента Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Сергій Шахов Новини України Новини політики
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