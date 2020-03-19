Шахов стверджує, що у Зеленського вибачилися перед ним: відео

Народний депутат Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, стверджує, що представники Офісу Президента нібито вибачилися перед ним за розповсюдження неправдивої інформації. Мовиться про використання його картки під час голосування у Раді.

Шахов вирішив сьогодні вийти у прямий ефір на своїй фейсбук-сторінці і розповісти про стан свого здоров'я. Він також заявив, що Володимира Зеленського підставили його ж помічники.

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Один із користувачів запитав нардепа, чи вибачився перед ним глава держави. Шахов сказав, що йому кілька разів телефонували з Офісу Президента і вибачалися.

Він знову запевнив, що не був у парламенті, не голосував і не реєструвався. Він заперечує, що його колеги голосували у Раді за допомогою його особистої картки.

Дивіться відео звернення Шахова у фейсбуці:

Увага! Наразі в Україні підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.

Коронавірус у Шахова: головне

Депутат Сергій Шахов повернувся з відпочинку з Італії 11 березня. Після цього у нього з'явились симптоми хвороби. 18 березня повідомили, що в депутата позитивні тести, відтак діагноз коронавірус підтвердили.

У дружини Шахова теж підтвердили коронавірус.

Наразі подружжя перебуває на самоізоляції. Також епідеміологи встановлюють усіх людей, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.

Ситуацію з хворобою депутата прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що Шахова не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, але його карточка якимось чином брала участь у голосуванні. Сам депутат раніше вже спростовував цю інформацію.

Усі депутати, які контактували з Шаховим перебувають на самоізоляції.



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