Шахов стверджує, що у Зеленського вибачилися перед ним: відео
Народний депутат Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, стверджує, що представники Офісу Президента нібито вибачилися перед ним за розповсюдження неправдивої інформації. Мовиться про використання його картки під час голосування у Раді.
Шахов вирішив сьогодні вийти у прямий ефір на своїй фейсбук-сторінці і розповісти про стан свого здоров'я. Він також заявив, що Володимира Зеленського підставили його ж помічники.
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Один із користувачів запитав нардепа, чи вибачився перед ним глава держави. Шахов сказав, що йому кілька разів телефонували з Офісу Президента і вибачалися.
Він знову запевнив, що не був у парламенті, не голосував і не реєструвався. Він заперечує, що його колеги голосували у Раді за допомогою його особистої картки.
Дивіться відео звернення Шахова у фейсбуці:
Увага! Наразі в Україні підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.
Коронавірус у Шахова: головне
- Депутат Сергій Шахов повернувся з відпочинку з Італії 11 березня. Після цього у нього з'явились симптоми хвороби. 18 березня повідомили, що в депутата позитивні тести, відтак діагноз коронавірус підтвердили.
- У дружини Шахова теж підтвердили коронавірус.
- Наразі подружжя перебуває на самоізоляції. Також епідеміологи встановлюють усіх людей, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.
- Ситуацію з хворобою депутата прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що Шахова не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, але його карточка якимось чином брала участь у голосуванні. Сам депутат раніше вже спростовував цю інформацію.
- Усі депутати, які контактували з Шаховим перебувають на самоізоляції.
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