Враг очень хотел похвастаться трофейной самоходной артиллерийской установкой "Гвоздика". Фотографию изложил приближенный к ЧВК "Вагнера" телеграм-канал "Уголок Ситха". И именно этот кадр позволил узнать, где оккупанты ремонтируют технику.

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Оккупанты сами себя спалили

Как выяснилось, для ремонта российской техники оккупанты используют территорию заброшенной шахты. Расположена она в поселке городского типа Юбилейном Луганщины.

Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 "Гвоздика" была захвачена союзными силами. Февраль 2023,

– подчеркивают в публикации.



Фото трофейной "Гвоздики" сожгло оккупантов / Скриншот из сети

И именно интерес журналистов позволил не только найти первоисточник фотографии, но и геолокацию, где она была сделана. Как выяснилось, первый кадр выложил в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" 55-летний Владимир Лапин. Интересно, что он еще во времена Советского Союза служил в ВДВ. Более того, осенью 2022 года, вероятно, добровольцем пошел участвовать в так называемой "спецоперации".



Лапин первым выложил это фото еще 3 февраля / Скриншот из сети

Некоторые фотографии, в том числе и САУ "Гвоздика", он сделал на территории заброшенной шахты "Луганская". Она расположена юго-восточнее областного центра.



Лапин активно фотографировался у шахты / Фото ruskline.ru

Расследователи тщательно изучили спутниковые снимки с территории шахты. Их сделали 7 января 2023 года, поэтому они достаточно свежие. И эти кадры позволили выяснить, что "фотосессию" захваченной "Гвоздике" сделали в южной части шахты.



Спутниковые снимки помогли подтвердить локацию / RFE/RL

Остальные кадры Лапина демонстрируют цеха. Они заполнены техникой противника, а также можно увидеть процесс проведения ремонтных работ. По меньшей мере, один из таких кадров, сделанных бойцом, тоже имеет геолокацию, указывающую на шахту "Луганская".



Лапин любезно фотографировал цеха с ремонтной техникой / Фото RFE/RL



Оккупанты используют территорию шахты годами / RFE/RL

Шахту используют не один год

Заметим, что скопление техники врага на территории этой шахты уже было фиксировано ранее. К примеру, InformNapalm рассказывал, что еще в 2015 году сепаратисты, воевавших на стороне так называемых "ЛДНР", выкладывали в сеть фотографии из "Луганской". Они тоже использовали ее для хранения своей техники.

Также они выкладывали фотографии, на которых видно, как справляются с оружием на этой же промышленной площадке. Выявляли еще и фотографии, на которых видны боеприпасы. Не исключают, что их тоже, с учетом временных рамок, делали на территории шахты.

Напоследок заметим, что на территории шахты 24 октября 2022 года вспыхнул немалый пожар. Тогда местные жители рассказывали, что со стороны "Луганской" раздавались взрывы.