Ворог дуже хотів похизуватися трофейною самохідною артилерійською установкою "Гвоздика". Світлину виклав наближений до ПВК "Вагнера" телеграм-канал "Куток Сітха". І саме цей кадр дозволив дізнатися, де окупанти ремонтують техніку.

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Окупанти самі себе спалили

Як з'ясувалося, для ремонту російської техніки окупанти використовують територію покинутої шахти. Розташована вона у селищі міського типу Ювілейному, що на Луганщині.

Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 "Гвоздика" була захоплена союзними силами. Лютий 2023,

– наголошують у публікації.



Фото трофейної "Гвоздики" спалило окупантів / Скриншот з мережі

І саме цікавість журналістів дозволила не лише знайти першоджерело світлини, а й геолокацію, де вона була зроблена. Як з'ясувалося, першим кадр виклав у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте" 55-річний Володимир Лапін. Цікаво, що він ще за часів Радянського Союзу служив у ВДВ. Ба більше, восени 2022 року, ймовірно, добровольцем пішов брати участь у так званій "спецоперації".



Лапін першим виклав це фото ще 3 лютого / Скриншот з мережі

Деякі світлини, зокрема й САУ "Гвоздика", він зробив на території покинутої шахти "Луганська". Вона розташована на південний схід від обласного центру.



Лапін активно фотографувався біля шахти / Фото ruskline.ru

Розслідувачі ретельно вивчили супутникові знімки з території цієї шахти. Їх зробили 7 січня 2023 року, тож вони досить свіжі. І ці кадри дозволили з'ясувати, що "фотосесію" захопленій "Гвоздиці" зробили у південній частині шахти.



Супутникові знімки допомогли підтвердити локацію / RFE/RL

Інші кадри Лапіна демонструють цехи. Вони заповнені технікою ворога, а також можна побачити процес проведення ремонтних робіт. Щонайменше один з таких кадрів, зроблених бійцем, теж має геолокацію, яка вказує на шахту "Луганська".



Лапін люб'язно фотографував цехи з ремонтованою технікою / Фото RFE/RL



Окупанти використовують територію шахти роками / RFE/RL

Шахту використовують не один рік

Зауважимо, що скупчення техніки ворога на території цієї шахти вже фіксували раніше. Наприклад, InformNapalm розповідав, що ще у 2015 році сепаратисти, які воювали на боці так званих "ЛДНР", викладали у мережу світлини з "Луганської". Вони теж використовували її для зберігання своєї техніки.

Також вони викладали світлини, на яких видно, як вправляються зі зброєю на цьому ж промисловому майданчику. Виявляли ще й світлини, на яких видно боєприпаси. Не виключають, що їх теж, з урахуванням часових рамок, робили на території шахти.

Наостанок зауважимо, що на території шахти 24 жовтня 2022 року спалахнула чимала пожежа. Тоді місцеві мешканці розповідали, що з боку "Луганської" лунали вибухи.