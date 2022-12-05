Об этом рассказывают в пропагандистских СМИ. Отметили, что шаманы будут сконцентрироваться прежде всего на HIMARS, которые россияне называют "химерами".

На тему Успел за 3 дня: в Украине погиб бурят, которого призвали после "окончания" мобилизации

Будут лечить оккупантов

Пропагандисты отметили, что буряты возводят юрты. В них они будут молиться. Кроме этого, шаманы будут лечить раненых россиян и вызвать духи древних воинов-гунов.

Если "химера" придет, спавшие воины-гуны проснутся. Они увидят свой дом, атрибутику всякую, и помогут нашим бойцам, – сказал глава "Гуннского фонда" Олег Булутов.

Раньше юрты хотели разместить в Старобешевском районе Донецкой области. Однако оккупанты не обрадовались такой новости и решили организовать все в Ростове.

Что известно о шаманах, которые хотят спасать оккупантов