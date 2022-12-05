Про це розповідають у пропагандистських ЗМІ. Зазначили, що шамани концентруватимуться насамперед на HIMARS, які росіяни називають "химерами".
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Лікуватимуть окупантів
Пропагандисти зазначили, що буряти зводять юрти. У них вони молитимуться. Крім цього, шамани лікуватимуть поранених росіян й викликатимуть духи стародавніх воїнів-гунів.
Якщо "химера" прийде, воїни-гуни, які спали, прокинуться. Вони побачать свій дім, атрибутику всяку, і допоможуть нашим бійцям, – сказав голова "Гунського фонду" Олег Булутов.
Раніше юрти хотіли розташувати у Старобешівському районі Донецької області. Проте окупанти не зраділи такій новині й вирішили організувати все в Ростові.
Що відомо про шаманів, які хочуть рятувати окупантів
- Шамани привезли з собою 3 юрти. "Гунський фонд" зазначив, що такі халабуди використовували 16 століть тому для військових походів.
- Булутов сказав, що дуже потрібний проєкт організував сам фонд без жодного фінансування.
- У фонді повідомили, що шамани можуть допомогти, коли росіянин має поранення або струс головного мозку.