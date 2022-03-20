Шанс для протестов и смены режима Лукашенко – оппозиция Беларуси о вероятном вторжении

У большинства белорусских военных нет никакой мотивации воевать на стороне России в войне против Украины. Однако сейчас сложно сказать, готов ли народ Беларуси пойти на бунт и сместить Лукашенко.

Об этом рассказал представитель белорусской оппозиции Франак Вячорка в эфире 24 канала. По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 лет строил свой режим.

К слову Это будет катастрофа для армии Беларуси, – журналист объяснил, почему вероятное наступление провалится

В последние годы в стране уничтожались медиа, гражданское общество и любые контакты. "Гайки специально максимально закрутили", – сказал он.

"Выглядело так, что Путин специально готовил Лукашенко к войне с Украиной, чтобы не было сопротивления внутри Беларуси", – рассказал Вячорка.

Линия раскола в Беларуси

Сейчас важно быстро сделать так, чтобы гражданское общество снова появилось и дало отпор оккупантам и со стороны Лукашенко, и со стороны России и вышло на протесты.

Потому что как только первый белорусский солдат пересечет границу, вы увидите, как быстро этот карточный домик начнет разрушаться. Это будет шансом и для уличных протестов, и для смены режима Лукашенко,

– считает оппозиционер.

Он добавил, что сейчас нужно работать с чиновниками, номенклатурой и силовиками. Есть большая возможность, что линии раскола пройдут там, потому там никто не доволен ситуацией. Даже поклонники Лукашенко, они против войны.

Интересно – Вячорка о вероятности бунта против Лукашенко