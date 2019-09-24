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      Шансов не было, – Сенцов рассказал, почему России удалось аннексировать Крым

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      Сенцов убежден, что Украина не могла помешать аннексии Крыма в 2014 году
      Сенцов убежден, что Украина не могла помешать аннексии Крыма в 2014 году / Getty images

      Украина не могла предотвратить незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году. Наше государство находилась в слабом состоянии, а силовые подразделения и армия – практически развалены. Кроме того, они не были готовы поддерживать новую власть, ведь до Майдана противостояли ей.

      Освобожден украинский режиссер и бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов в интервью "Крым.Реалии" рассказал, что ситуация в 2014 году была очень сложная для Украины.

      Важно: Сенцов назвал условие, ради которого готов пожать руку Путину

      "В той ситуации уже без шансов было. Даже если бы во главе страны стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, которые были подготовлены руководством, готовы на серьезные меры, то не было инструментов", – сказал Сенцов.

      По мнению режиссера, украинские силовики тогда не были готовы защищать полуостров.

      Армия была практически развалена. Я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия. Армии у нас не было в тот момент никакой. Силовые подразделения СБУ, МВД – тоже после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, потому что до этого они боролись против этих людей,
      – пояснил он.

      По мнению Сенцова, Россия тогда воспользовалась сложной ситуацией в Украине и аннексировала полуостров.

      "Поэтому момент был выбран, когда Украина как государство была максимально слаба за свою историю, тогда был нанесен удар и все. Тогда вышло. А сделать что-то... можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что бы мы не сделали – не получилось бы", – подытожил Сенцов.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Олег Сенцов Евромайдан Вооруженные силы Украины Новости Крыма
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