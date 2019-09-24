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      Шансів не було, – Сенцов розповів, чому Росії вдалося анексувати Крим

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      Сенцов переконаний, що Україна не могла завадити анексії Криму в 2014 році
      Сенцов переконаний, що Україна не могла завадити анексії Криму в 2014 році / Getty images

      Україна не могла запобігти незаконній анексії Криму Росією у 2014 році. Наша держава перебувала у слабкому стані, а силові підрозділи та армія – практично розвалені. Окрім того, вони не були готові підтримувати нову владу, адже до Майдану протистояли їй.

      Звільнений український режисер і колишній політв'язень РФ Олег Сенцов в інтерв'ю "Крим.Реалії" розповів, що ситуація у 2014 році була дуже складна для України.

      Важливо: Сенцов назвав умову, заради якої готовий потиснути руку Путіну

      "У тій ситуації вже без шансів було. Навіть, якщо б на чолі країни стояли більш рішучі і готові до цього моменту люди, які були підготовлені керівництвом, готові на серйозні заходи, то не було інструментів", – сказав Сенцов.

      На думку режисера, українські силовики тоді не були готові захищати півострів.

      Армія була практично розвалена. Я підтримував військові частини, спілкувався і бачив, в якому стані наша армія. Армії у нас не було в той момент ніякої. Силові підрозділи – СБУ, МВС – теж після Майдану не зовсім були готові за нову владу щось робити, тому що до цього вони боролися проти цих людей,
      – пояснив він.

      На думку Сенцова, Росія тоді скористалася складною ситуацією в Україні та анексувала півострів. 

      "Тому момент був обраний, коли Україна, як держава, була максимально слабка за свою історію, тоді було завдано удару і все. Тоді вийшло. А зробити щось... можна довго на цю тему теоретизувати, але мені навіть здається, що би ми не зробили – не вийшло б", – підсумував Сенцов.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Олег Сенцов Анексія Криму Новини Криму Збройні сили України Євромайдан
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