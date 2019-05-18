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      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Шансы оккупированного полуострова воссоединиться с Украиной: шаги возвращения Крыма

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      Возвращение Крыма к Украине
      Возвращение Крыма к Украине / uk.etcetera.media

      Безусловно, Крым станет украинским. Конечно, это не произойдет завтра. А где-то по времени это будет между сроком оккупации Судетов, которая длилась семь лет, и оккупации Прибалтики Советской властью, которая длилась 50 лет. Соответственно, где-то по середине этого срока должен быть и Крым. Потому что все же Россия значительно слабее Советского союза.

      Если вместо Путина абсолютно легальным и демократическим путем придет новый лидер, который решит изменить вектор развития, захочет вернуть Крым, отказаться от оккупации частей Грузии и Украины. То в таком случае вероятно, что от него избавятся сами россияне. Об этом в прямом эфире рассказал политический эксперт Олег Рыбачук.

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      Восточные немцы находились под властью советов 40 лет, но они смогли ужиться с Западными немцами. Безусловно, не все вопросы решены, полностью не уравнены социально-экономическое развитие регионов на Востоке и на Западе. Однако может ли сейчас кто-то поставить под сомнение единство Германии.

      Так же нет никаких проблем с тем, чтобы Украина смогла вернуть и многих крымчан. Однако это произойдет тогда, когда украинские флаги снова будут над полуостровом. Поэтому вопрос не к крымчанам, а к властям Украины.

      Советы власти для возвращения Крыма

      1. Сначала нужно знать кто будет в новой власти и прислушается ли она к тому, что обсуждалось в течение последних пяти лет.
      2. Надо поставить на профессиональное обсуждение вопросы восстановления органов власти Крыма на территории Украины. Кто-то должен быть голосом тех крымчан, которые переехали из Крыма на материковую Украину или остаются там в оккупации. Их должно защищать нечто большее, чем отдел в министерстве. Хорошо, что он существует, но он был создан слишком поздно.
      3. Нужно решить нужно ли проводить выборы депутатов от Крыма в Верховную Раду Украины и восстанавливать деятельность Верховной Рады Автономной Республики Крым.
      4. Начать большую информационную антикампанию.
      5. Активизировать усилия Украины на дипломатическом фронте.
      6. Помогать украинцам, которые переехали из Крыма на материк.
      7. Судиться с Россией за те преступления, которые могут быть уже доказаны.
      8. В Украине не хватает кадрового потенциала, чтобы заменить всех политиков в Крыму. Возможно 20-30 человек, но их нужно несколько тысяч. Поэтому нужно решить вопрос где их взять.

      Смотрите полный выпуск с Олегом Рыбачуком на 24 канале:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Новости России Владимир Путин Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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