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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Шанси окупованого півострова возз'єднатися з Україною: кроки повернення Криму

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      Повернення Криму до України
      Повернення Криму до України / uk.etcetera.media

      Безумовно, що Крим стане українським. Звісно, що це не станеться завтра. А десь за часом це буде між терміном окупації совітами, яка тривала сім років, та окупації Прибалтики Радянською владою, яка тривала 50 років. Відповідно, десь посередині цього терміну має бути і Крим. Тому що все ж таки Росія значно слабша за Радянський союз.

      Якщо замість Путіна абсолютно легальним та демократичним шляхом прийде новий лідер, який вирішить змінити вектор розвитку, захоче повернути Крим, відмовитися від окупації частин Грузії та України. Тоді, ймовірно, що його позбудуться самі росіяни. Про це в прямому ефірі розповів політичний експерт Олег Рибачук.

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      Східні німці перебували під владою совітів 40 років, але вони змогли ужитися із Західними німцями. Безумовно, що не всі питання вирішені, повністю не вирівняно соціально-економічний розвиток регіонів на Сході та на Заході. Проте чи може зараз хтось поставити під сумнів єдність Німеччини.

      Так само немає жодних проблем з тим, щоб Україна змогла повернути і багатьох кримчан. Проте це станеться тоді, коли українські прапори знову будуть над півостровом. Тому питання не до кримчан, а до влади України.

      Поради владі для повернення Криму

      1. Спочатку потрібно знати хто буде в новій владі та чи дослухається вона до того, що було обговорено протягом останніх п’яти років.
      2. Треба поставити на фахове обговорення питання відновлення органів влади Криму на території України. Хтось має бути голосом тих кримчан, які переїхали з Криму на материкову Україну або залишаються там в окупації. Їх має захищати трохи більше, аніж відділ в міністерстві. Добре, що він існує, але він був створений надто пізно.
      3. Потрібно вирішити чи потрібно проводити вибори депутатів від Криму до Верховної Ради України та відновлювати діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
      4. Почати велику інформаційну антикампанію.
      5. Активізувати зусилля України на дипломатичному фронті.
      6. Допомагати українцям, які переїхали з Криму на материк.
      7. Судитися із Росією за ті злочини, які можуть бути вже доведені.
      8. В Україні не вистачає кадрового потенціалу, щоб замінити всіх політиків у Криму. Можливо 20-30 людей, але їх потрібно кілька тисяч. Тому потрібно розв'язати питання де їх взяти.

      Дивіться повний випуск з Олегом Рибачуком на 24 каналі:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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