Владимир Зеленский дал большое интервью итальянскому изданию La Repubblica. В нем прозвучало достаточно месседжей, чтобы доказать, что Киев более чем уверен в усилении поддержки Запада.

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Зеленский, по факту, высмеял требования Путина предоставить России какие-то гарантии безопасности от Запада, ведь сама Россия нарушила все предыдущие обязательства, которые давала, в том числе и Украине.

О чем говорил Зеленский

Кстати, накануне даже были шутки по этому поводу, мол, можно перевернуть Будапештский меморандум и на его обратной стороне написать гарантии безопасности для России. В таком случае этот документ не будет нести никаких гарантий, постоянно напоминая о том, как Кремль, цитируя Зеленского, выбросил на помойку свои обещания.

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Говорил Зеленский в интервью и о том, почему за 8 лет так и не удалось продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе. Всё просто – из предложений украинской стороны о том, что нужно сделать, чтобы война закончилась, уже можно написать целую книгу.

Вот ответы России на все эти предложения можно вместить лишь в один абзац – Россия 8 лет пытается изобразить из себя стороннего наблюдателя и посредника, а не участника войны, и из раза в раз повторяет как мантру то, что Киев должен вести диалог с кремлевскими марионетками на Донбассе.

США не будут решать вопросы Украины за спиной

В Офисе Президента, похоже, надеются что в ближайшее время может произойти хоть небольшой прорыв в вопросе Минских соглашений, ведь к процессу активно подключились США. Накануне в Киев прибыла помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Ее задача как раз найти дипломатический путь решения конфликта.

Во время встречи с Карен Донфрид, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изложил украинский сценарий реализации Минских соглашений. США же подтвердили тезис о том, что никакие вопросы Украины не будут решаться у нас за спиной.

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Сразу после Киева, Карен Донфрид поехала в Москву, где сейчас обсуждает реализацию Минска с российской стороной. И это важно отметить – США сначала проконсультировались с Украиной и только потом поехали говорить с Россией.

Кого будут склонять к исполнению Минских договоренностей

После Москвы, Донфрид поедет в Брюссель, где с европейскими партнерами и союзниками по НАТО будет обсуждать, как именно дипломатическим путем закончить войну на Донбассе. Конечно же, опираясь на услышанное в Киеве и Москве.

Похоже, что склонять к выполнению Минских соглашений Запад будет не Киев, как об этом уже успели раструбить ряд СМИ, а Москву, ведь именно она не выполняет первые же пункты соглашений: отвод вооружения, вывод российского контингента и передача контроля над границей Киеву.

Но всё же пока говорить о том, что уже виден прогресс – рано. Что касается нынешней ситуации, то Зеленский заверил, что войска с украинской границы никуда не ушли, а действуют ли угрозы Запада ввести санкции против Путина, будет ясно лишь тогда, когда Путин пойдет на деэскалацию.

Как поддерживают Украину

Здесь есть надежда, что ситуация может измениться. Накануне в Черное море зашел еще и французский ракетный фрегат. Приход этого судна стал знаковым, ведь фрегат стал 31 военным кораблем НАТО из стран, которые не являются гарантами Черноморского спокойствия. За 2021 год в Черное море в поддержку Украины вошли корабли США, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Нидерландов и Греции.

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Самое большое количество кораблей, которые находились в акватории Черного моря с времен 2014 года – 31 корабль НАТО. Это значит только одно – НАТО даже не собирается отступать из этого региона, как бы того не хотел и не требовал Путин. К тому же, напомню, уже ведется работа по модернизации украинского ВМФ, в том числе строительство новых баз, при поддержке Великобритании.

Европа не оказывает должной поддержки

Активизировалась и Турция. Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что уже в начале 2022 года в Украину с официальным визитом прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган. И не просто так, а для проведения Стратегического Совета высокого уровня, что станет следующим шагом в развитии отношений Украины и Турции.

Здесь напомню, что уже год между Киевом и Анкарой действует формат отношений под названием Квадрига. И именно этот формат позволяет укреплять отношения двух стран в политико-оборонной плоскости.

Но, к сожалению, похвастаться такой же поддержкой Европы, как со стороны США, Великобритании и Турции, Украина не может. Всё в том же интервью, Владимир Зеленский заявил, что именно Германия и лично Ангела Меркель на протяжении всей войны блокировала, в рамках НАТО, поставки летального оружия Украине.

Германия не сможет игнорировать Украину

И вот только когда в Германии наконец сменилось правительство у Украины появился шанс убедить Берлин в том, чтобы там разблокировали поставки оружия по линии НАТО. Такая вероятность действительно есть.

Ведь, хоть новый канцлер Олаф Шольц и является симпатиком политики Меркель, он не сможет игнорировать позиции сразу двух своих вице-канцлеров и сопредседателей партии "Зеленых" – Анналены Бербок и Роберта Хабека. Первая, большая противница России, а второй еще в августе публично заявил, что Германия должна разблокировать поставки оружия Украине.

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И вот 14 декабря, уже с новой генерацией немецких политиков, переговоры ведет Дмитрий Кулеба. Если мы уже вспомнили об Анналене Бербок, новом министре иностранных дел Германии, то стоить вспомнить и ее переговоры с Украиной относительно судьбы "Северного потока-2".

Что Путину нужно от Запада

Главы МИД Украины и Германии провели первые переговоры. В целом они свелись к заявлениям о поддержке Украины и взаимным убеждениям в укреплении дружбы между нашими странами. Но один момент стал очень важным.

Анналена Бербок еще раз повторила то, о чем заявляла накануне – "Северный поток-2" запустят только в том случае если он будет полностью соответствовать европейскому законодательству и только после того, как будут получены гарантии его безопасности для Украины.

Поэтому вполне логичным звучит утверждение Зеленского о том, что войска РФ на границе с Украиной нужны Путину для усиления шантажа против Запада. Ведь Запад не просто отвергает его красные линии, он еще и блокирует запуск его политического детища "Северный поток-2", на который он так рассчитывал.

Чтобы вы не сомневались, что этот шантаж в ближайшие дни усилиться. Приведу вам всего один факт. В Кремле снова требуют переговоров Путина и Байдена, на что в Белом доме отмалчиваются.