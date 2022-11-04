Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что это еще раз характеризует руководство государства, которому абсолютно безразлична армия, которая уже далеко не "вторая" в мире.

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Наталья Гуменюк убеждена, что им интересно снять с себя санкции, запугать мировое сообщество тем, что Россия им нужнее, а Украина неопытная, не взрослая страна, на которую не стоит обращать внимание.

Всеми этими спектаклями россияне пытались повлиять именно на это. И "грязная бомба", как следствие для мирового общества и шантаж вокруг Запорожской АЭС – как следствие для всего мира,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

По словам Гуменюк, так же и вероятная катастрофа на ГЭС – может задеть ЗАЭС и создать техногенную катастрофу.

Наталья Гуменюк об актуальной ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Когда это все не сработало, по мнению Натальи Гуменюк, оккупанты решили подстроить свою пропаганду о том, что "сложные решения – впереди".

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