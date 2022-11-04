Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что это еще раз характеризует руководство государства, которому абсолютно безразлична армия, которая уже далеко не "вторая" в мире.
Читайте также Они потенциально готовы к "акту доброй воли", – Резников о маневрах россиян в Херсонской области
Наталья Гуменюк убеждена, что им интересно снять с себя санкции, запугать мировое сообщество тем, что Россия им нужнее, а Украина неопытная, не взрослая страна, на которую не стоит обращать внимание.
Всеми этими спектаклями россияне пытались повлиять именно на это. И "грязная бомба", как следствие для мирового общества и шантаж вокруг Запорожской АЭС – как следствие для всего мира,
– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
По словам Гуменюк, так же и вероятная катастрофа на ГЭС – может задеть ЗАЭС и создать техногенную катастрофу.
Наталья Гуменюк об актуальной ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Когда это все не сработало, по мнению Натальи Гуменюк, оккупанты решили подстроить свою пропаганду о том, что "сложные решения – впереди".
Заявления оккупантов об "уходе" из Херсона
- 3 ноября заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что в Херсоне из здания облгосадминистрации таинственно исчезла тряпка, которую в Кремле называют флагом.
- Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя события в Херсоне, заявила, что это могут быть уловки врагов.
- Ловкой такие действия могут быть еще и потому, что Москва заминировала дамбу Каховской ГЭС и может планировать ее взорвать, чтобы затопить правобережье Днепра.
- Ранее об опасности этих действий Кремля говорили Владимир Зеленский и Алексей Данилов. Подробнее об этом, что происходит в Херсоне и куда бегут оккупанты, читайте по ссылке.