Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що це ще раз характеризує керівництво держави, якому абсолютно байдуже на армію, яка вже далеко не "друга" в світі.

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Наталія Гуменюк переконана, що їм цікаво знати із себе санкції, залякати світову спільноту тим, що Росія їм потрібніша, а Україна – недосвідчена, не доросла країна, на яку не варто звертати увагу.

Всіма цими виставами, росіяни намагалися вплинути саме на це. І "брудна бомба", як наслідок для світового товариства і шантаж довкола Запорізької АЕС – як наслідок для всього світу,

– зазначила речниця ОК "Південь".

За словами Гуменюк, так само і ймовірна катастрофа на ГЕС – може зачепити ЗАЕС і створити техногенну катастрофу.

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Коли це все не спрацювало, на думку Наталії Гуменюк, окупанти вирішили підлаштувати свою пропаганду про те, що "складні рішення – попереду".

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