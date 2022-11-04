Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що це ще раз характеризує керівництво держави, якому абсолютно байдуже на армію, яка вже далеко не "друга" в світі.
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Наталія Гуменюк переконана, що їм цікаво знати із себе санкції, залякати світову спільноту тим, що Росія їм потрібніша, а Україна – недосвідчена, не доросла країна, на яку не варто звертати увагу.
Всіма цими виставами, росіяни намагалися вплинути саме на це. І "брудна бомба", як наслідок для світового товариства і шантаж довкола Запорізької АЕС – як наслідок для всього світу,
– зазначила речниця ОК "Південь".
За словами Гуменюк, так само і ймовірна катастрофа на ГЕС – може зачепити ЗАЕС і створити техногенну катастрофу.
Наталія Гуменюк про актуальну ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Коли це все не спрацювало, на думку Наталії Гуменюк, окупанти вирішили підлаштувати свою пропаганду про те, що "складні рішення – попереду".
Заяви окупантів про "відхід" із Херсону
- 3 листопада заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що у Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації таємниче зникла ганчірка, яку в Кремлі називають прапором.
- Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи події в Херсоні, заявила, що це можуть бути хитрощі ворогів.
- Пасткою такі дії можуть бути ще й тому, що Москва замінувала дамбу Каховської ГЕС і може планувати її підірвати, щоб затопити правобережжя Дніпра.
- Раніше про небезпеку цих дій Кремля говорив Володимир Зеленський та Олексій Данілов. Детальніше про це, що відбувається в Херсоні і куди тікають окупанти, читайте за посиланням.