Реакция представителя Зеленского

Почти все судьи неудовлетворены действиями коллег, которые являются сторонниками отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом Вениславский заявил в эфире одного из телеканалов.

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Когда соратники Тупицкого требуют сначала решить вопрос относительно его статуса, а только потом утвердить повестку дня – это уже действительно выглядит как некий шантаж со стороны судей, которые считают себя сторонниками Тупицкого,

– рассказал представитель президента.

В то же время он убежден, что с 14 июня КСУ вернется к нормальной работе: "Ситуацию, которая сейчас сложилась, негативно оценивают практически все судьи КСУ".

Что известно о блокировании работы суда

10 июня 6 судей КСУ заблокировали заседание Палаты суда с требованием обеспечить Тупицкому участие в заседаниях. Служители Фемиды сделали это несмотря на то, что суд должен был рассматривать вопросы медицинской реформы, пенсий государственных служащих, а также функционирования украинского языка как государственного.

Обратите внимание! Тупицкого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о завладении имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода". В конце 2020 года Зеленский на 2 месяца отстранил судью от должности, а в марте – сделал это во второй раз. Впоследствии глава государства вообще о тменил указ президента беглого Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.