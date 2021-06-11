Из-за отсутствия Тупицкого они даже отказываются работать в нормальном режиме. Об этом рассказала представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

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"Если у судей есть сомнения относительно конституционности указа президента относительно отмены назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина, то у них на рассмотрении находится конституционное представление, по которому они уже 3 месяца не могут открыть производство по этому указу", – отметила Совгиря.

По ее словам, судьи должны открыть производство и вынести соответствующее решение, или не открывать и признать, что нет оснований сомневаться в конституционности.

Все остальное – это ничего более, чем политические заявления,

– подытожила представительница Рады в КСУ.

Интересно. Судьи требуют обеспечить участие отстраненного судьи Александра Тупицкого в заседаниях. Из-за этого они 10 июня заблокировали заседание Большой палаты суда.

Совгиря: Это систематическое требование

"Как только начинается заседание в КСУ, обычно судья Александр Литвинов объявляет это требование", – отметила Совгиря.

Она сказала, что так было на заседании, где должны были рассматривать земельный вопрос. Тогда судьи вместо того, чтобы рассматривать вопрос по существу, 8 раз выходили в совещательную комнату. Таким образом в течение 5 часов заседание так и не начали.

То, что произошло вчера – очередной виток этой истории,

– заявила Совгиря.

Справка. Против Тупицкого возбудили уголовное дело. Речь идет о ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о завладении имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода".

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