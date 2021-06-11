Через відсутність Тупицького вони навіть відмовляються працювати у нормальному режимі. Про це розповіла представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря.
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"Якщо у суддів є сумніви щодо конституційності указу президента щодо скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, то у них на розгляді перебуває конституційне подання, по якому вони вже 3 місяці не можуть відкрити провадження щодо цього указу", – зауважила Совгиря.
За її словами, судді мають відкрити провадження і постановити відповідне рішення, або не відкривати і визнати, що немає підстав сумніватися у конституційності.
Все інше – це нічого більше, ніж політичні заяви,
– підсумувала представниця Ради в КСУ.
Совгиря: Це систематична вимога
"Як тільки починається засідання у КСУ, зазвичай суддя Олександр Литвинов оголошує цю вимогу", – зазначила Совгиря.
Вона сказала, що так було на засідання, де мали розглядати земельне питання. Тоді судді замість того, щоб розглядати питання по суті, 8 разів виходили в нарадчу кімнату. У такий спосіб протягом 5 годин засідання так і не розпочали.
Те, що відбулося вчора – черговий виток цієї історії,
– заявила Совгиря.
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