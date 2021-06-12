Реакція представника Зеленського

Майже всі судді незадоволенні діями колег, які є прихильниками відстороненого глави КСУ Олександра Тупицького. Про це Веніславський заявив в ефірі одного з телеканалів.

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Коли соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а лише потім затвердити порядок денний – то це вже дійсно виглядає як певний шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького,

– розповів представник президента.

Водночас він переконаний, що з 14 червня КСУ повернеться до нормальної роботи: "Ситуацію, яка зараз склалася, негативно оцінюють практично усі судді КСУ".

Що відомо про блокування роботи суду

10 червня 6 суддів КСУ заблокували засідання Великої палати суду з вимогою забезпечити Тупицькому участь у засіданнях. Служителі Феміди зробили це попри те, що суд мав розглядати питання медичної реформи, пенсій державних службовців, а також функціонування української мови як державної.