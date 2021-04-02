Пророссийский блогер Анатолий Шарий проиграл российскому правозащитнику Марку Фейгину в литовском суде. Теперь Шарий должен извиниться и заплатить 3 тысячи евро, в то время в Литву он может больше не приехать.

Иск против пропагандиста подали из-за информации, которую он озвучивал на своем канале в YouTube. Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Я подал гражданский иск по ряду видео, которые он (Шарий – 24 канал) опубликовал на своем канале на YouTube, суд признал, что в них есть клевета и оскорбление и они требуют опровержения", – рассказал правозащитник.

Он пока больше не может появиться в Литве, поскольку нельзя исключать, что его просто задержат, лишат статуса и выдадут Украине. Поэтому он уже не приедет,

– заявил Фейгин.

Он добавил, что в январе 2021 года у Шария будет в Литве статус беженца, после этого 5-летний срок закончится.

Шария не спасут юрисдикции вне Литвы

Российский правозащитник добавил, что Анатолий Шарий уже просрочил сроки выполнения решений в части опровержения. Поэтому адвокаты Фейгина в Литве уже начали процедуру относительно требований наложить на пропагандиста все ограничения, арестовать счета и имущество.

В литовском законодательстве сторона истца может потребовать действий, которые заставят выполнять требования, в случае невыполнения решений соответствующих органов может быть открыто уголовное производство.

"Литовский суд – это суд Евросоюза, если ты проиграешь иск, то это действует на всей территории ЕС. Его (Шария – 24 канал) не спасет ни одна юрисдикция вне Литвы", – подчеркнул Фейгин.

Фейгин о проигрыше Шария в литовском суде: смотрите видео

Важно! Анатолию Шарию еще 16 февраля объявила подозрение Служба безопасности Украины. Его подозревают в причинении ущерба информационной безопасности Украины. Сейчас пропагандист скрывается от украинского правосудия в Испании.



Что известно о подозрении Шарию / Инфографика 24 канала