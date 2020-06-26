Пророссийского блогера Анатолия Шария вызывают на допрос в Государственную фискальную службу. Он как свидетель должен в июле явиться в отдел управления расследований уголовных производств ведомства.

Анатолия Шария просят явиться в ГФС в Киеве в качестве свидетеля в недавно открытом уголовном производстве. Повестку для блогера опубликовали на сайте Государственной фискальной службы.

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В повестке говорится, что дело возбуждено по части 2 статьи 209, а это – "отмывание доходов, полученных незаконным путем". Других подробностей дела и того, каким образом Шарий может быть свидетелем в таком производстве, в ведомстве не предоставили.

Что говорит сам Шарий

В своем телеграм-канале Анатолий Шарий написал, что дословно "безпредельщик с Банковой пошел вразнос". В качестве обоснования вызова он назвал донесение в интернете.

Может ли Шарий приехать в Украину

Шарий уже восемь лет находится за границей и не возвращается в Украину. В 2012 году он бежал из Украины из-за уголовных дел. Первое касается стрельбы в Макдональдсе – Шарий выстрелил из травмата в другого посетителя, а второе – инсценировка покушения на убийство: Шарий сам обстрелял собственное авто и заявил, что его хотели убить.

До 2020 года в Украине он находился в розыске. Однако, в апреле Нацполиция прекратила его искать по решению суда по делу о "самонападении".

Подробно о том, в какие скандалы попадал Анатолий Шарий и то, почему он не возвращается в Украину – читайте в материале по ссылке.