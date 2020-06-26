Шарія викликають на допит у Державну фіскальну службу
Проросійського блогера Анатолія Шарія викликають на допит у Державну фіскальну службу. Він як свідок має у липні з'явитися у відділ управління розслідувань кримінальних проваджень відомства.
Анатолія Шарія просять з'явитися у ДФС в Києві як свідка в нещодавно відкритому кримінальному провадженні. Повістку для блогера опублікували на сайті Державної фіскальної служби.
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У повістці йдеться, що справа відкрита за частиною 2 статті 209, а це – "відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом". Інших подробиць справи і того, яким чином Шарій може бути свідком в такому провадженні, у відомстві не надали.
Що каже сам Шарій
У своєму телеграм-каналі Анатолій Шарій написав, що дослівно "безпредельщик з Банкової пішов у рознос". Як обґрунтування виклику він назвав донесення в інтернеті.
Чи може Шарій приїхати в Україну
Шарій вже вісім років перебуває за кордоном та не повертається до України. У 2012 році він втік з України через кримінальні справи. Перша стосується стрілянини в Макдональдсі – Шарій вистрелив з травмату в іншого відвідувача, а друга – інсценування замаху на вбивство: Шарій сам обстріляв власне авто й заявив, що його хотіли вбити.
До 2020 року в Україні він перебував у розшуку. Однак, у квітні Нацполіція припинила його шукати за рішенням суду щодо справи про "самонапад".