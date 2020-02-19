Шарию реально взять барьер на местных выборах, – гендиректор Интерфакс-Украина

Анатолий Шарий – бывший журналист, блогер из Киева, который известен своими пророссийскими высказываниями. Среди его подписчиков немало как украинцев, так и жителей России. Поэтому никого не удивит, если он получит большую поддержку на местных выборах в Украине.

Шарий – это способный человек. Ему реально взять барьер, особенно на местных выборах. Уже в некоторых областях может появиться партия блогеров в советах. Об этом в эфире 24 канала рассказал генеральный директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

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Он отметил, если Шарий доходит до людей простым подбором слов, доводами, манипуляцией, это сделано на хорошем профессиональном уровне. Александр Мартыненко подчеркнул, что многие считают, будто объективной информации не существует, потому что любая информация – уже с привкусом человека или организации, которая ее распространяет.

Я понимаю, нельзя думать, что одним законом можно решить эту проблему. Это иллюзия. Никакой закон работать не будет, это никому не надо,

– отметил Мартыненко.

По словам гендиректора агентства Интерфакс-Украина, для противодействия пропаганде и дезинформации должно быть создано то же самое, но другое. То есть, какое не манипулировало бы, но с таким же талантом высказывания. Важно, чтобы человеку доверяли зрители. Эти люди должны появиться сами собой. Конечно, может быть какая-то финансовая поддержка, но для этого не нужно много денег.

Что известно про законопроект о дезинформации?► 17 января 2020 года Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ. Он будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.

► За распространение ложной информации предусмотрено наказание в виде штрафов и лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. За повторную массовую дезинформацию организованной группой, повлекшую тяжкие последствия или нанесшую материальный ущерб в крупном размере – от 5 до 7 лет.

► Авторы законопроекта предложили ввести институт уполномоченного по вопросам информации. Он будет проводить мониторинг, реагировать на заявления о дезинформации, а также обращаться в суды и правоохранительные органы, если обнаружит фейковую информацию.

Александр Мартыненко отметил, что такие блогеры будут появляться, и это призыв ко всем, кто имеет способности, небольшие технические возможности. Потому что сейчас телефон делает чудеса.

Люди, работайте, попробуйте. Вам не нравится, вы видите, что он врет – не надо просто критиковать, писать в фейсбуке. Сделайте лучше – это совершенно нормально, и, как выяснилось, бывает выгодно. Ведь хороший блоггер имеет большой охват населения, и уже может жить на этом,

– пояснил гендиректор Интерфакс-Украина.



Анатолий Шарий

По его словам, Шарий – это призыв ко всем другим небездарным и талантливым людям. Этого блогера смотрят не как журналиста-расследователя, а как человека, который говорит то, что нравится слышать. В частности, и то, что "Майдан – это переворот", что "сейчас во власти соросята" и вообще "нас продали Западу".

То есть, мы имеем категорию людей, которым это нравится. Это для нас всех колокольчик. Итак, то, что говорит власть и пропаганда, не доходит и не ко всем. Поэтому, или не так говорят, или не то,

– рассказал Александр Мартыненко.

Кто такой Анатолий Шарий?Известный блогер родом из Киева, который транслирует пророссийскую позицию. Он часто негативно говорит об Украине, а особенно о Майдане и украинских военных. В частности, Шарий в одном из своих блогов назвал события на Донбассе "гражданской войной".



В 2011 году во время конфликта в одном из киевских ресторанов сети McDonald's он применил огнестрельное оружие. Шарию предъявлено обвинение, дело направлено в суд. Однако за полгода его приостановили, так как блогера объявили в розыск. Тогда же суд заочно избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, Литва предоставила Шарию статус беженца.