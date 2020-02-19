Шарію реально взяти бар'єр на місцевих виборах, – гендиректор Інтерфакс-Україна

Анатолій Шарій – колишній журналіст, блогер із Києва, який відомий своїми проросійськими висловлюваннями. Серед його підписників чимало як українців, так і жителів Росії. Тому нікого не здивує, якщо він отримає чималу підтримку на місцевих виборах в Україні.

Шарій – це здібна людина. Йому реально взяти бар'єр, особливо на місцевих виборах. Вже в деяких областях може з'явитися партія блогерів у радах. Про це в ефірі 24 каналу розповів генеральний директор інформаційного агентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

Читайте також: Хто такий Анатолій Шарій та що з ним не так: спецвипуск програми Майкла Щура

Він відзначив, якщо Шарій доходить до людей простим підбором слів, доводами, маніпуляцією, це зроблено на хорошому професійному рівні. Олександр Мартиненко підкреслив, що багато хто вважає, ніби об'єктивної інформації не існує, тому що будь-яка інформація – вже з присмаком людини чи організації, які її поширюють.

Я розумію, не можна думати, що одним законом можна вирішити цю проблему. Це ілюзія. Ніякий закон працювати не буде, це нікому не треба,

– наголосив Мартиненко.

За словами гендиректора агентства Інтерфакс-Україна, задля протидії пропаганді та дезінформації має бути створено те ж саме, але інше. Тобто, яке б не маніпулювало, але з таким талантом висловлення. Важливо, аби людині довіряли глядачі. Ці люди мають з'явитися самі собою. Звичайно, може бути якась фінансова підтримка, але для цього не потрібно багато грошей.

Що відомо про законопроєкт про дезінформацію?► 17 січня 2020 року Мінкульт презентував законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ. Він буде діяти тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

► За поширення неправдивої інформації передбачено покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. За повторну масову дезінформацію організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків або завдала матеріальної шкоди у великому розмірі – від 5 до 7 років.

► Автори законопроєкту запропонували запровадити інститут уповноваженого з питань інформації. Він буде проводити моніторинг, реагуватиме на заяви про дезінформацію, а також вертатиметься до судів та правоохоронних органів, якщо виявить фейкову інформацію.

Олександр Мартиненко зазначив, що такі блогери будуть з'являтися, і це заклик до всіх, хто має здібності, невеликі технічні можливості. Тому що зараз телефон робить дива.

Люди, працюйте, спробуйте. Вам не подобається, ви бачите, що він бреше – не треба просто критикувати, писати у фейсбуці. Зробіть краще – це абсолютно нормально, і, як з'ясувалося, буває вигідно. Адже хороший блогер має велике охоплення населення, і вже може жити на цьому,

– пояснив гендиректор Інтерфакс-Україна.



Анатолій Шарій

За його словами, Шарій – це заклик до всіх інших небездарних і талановитих людей. Цього блогера дивляться не як журналіста-розслідувача, а як людину, яка говорить те, що подобається чути. Зокрема, і те, що "Майдан – це переворот", що "зараз у владі соросята" і, взагалі, "нас продали Заходу".

Тобто, ми маємо категорію людей, яким це подобається. Це для нас усіх дзвіночок. Отже, те, що говорить влада і пропаганда, не доходить і не до всіх. Тому, або не так говорять, або не те,

– розповів Олександр Мартиненко.

Хто такий Анатолій Шарій?Відомий блогер родом із Києва, який транслює проросійську позицію. Він часто негативно говорить про Україну, а особливо про Майдан і українських військових. Зокрема, Шарій в одному зі своїх блогів назвав події на Донбасі "громадянською війною".



У 2011 році під час конфлікту в одному з київських ресторанів мережі McDonald's він застосував вогнепальну зброю. Шарію висунули звинувачення, справу направили до суду. Однак за пів року її призупинили, оскільки блогера оголосили в розшук. Тоді ж суд заочно обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Водночас, Литва надала Шарію статус біженця.