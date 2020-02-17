Кто такой Анатолий Шарий и что с ним не так: спецвыпуск программы Майкла Щура

Ведущий саркастической передачи #@)₴?$0 Майкл Щур (журналист Роман Винтонив) раскритиковал пророссийского блогера Анатолия Шария, назвал его "конфетой, которую педофил протягивает ребенку", и подробно объяснил, что, собственно, с Шарием не так.

Чтобы понять, "как и для чего существует Шарий", говорит в спецвыпуске саркастических новостей Майкл Щур, надо выяснить, как работает российская пропаганда.

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Российская пропаганда на "первом уровне" – это пропаганда "в лоб": Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и тому подобное. Они врут на 100%: "Это направлено на зомби, для которых существует только одна правда – правда, которую озвучивает российское телевидение".

На "втором уровне" – сложнее пропаганда, ориентированная на людей, которые "сомневаются, но при этом понимают, что российское телевидение – это слишком".

Именно для этих, отчаявшихся во всем и во всех, существует Шарий. Поэтому он и говорит, что Крым незаконно оккупировали, но вот на Донбассе не все так однозначно,

– сказал ведущий #@)₴?$0.

Шарий и тема Донбасса

Блогер говорит о "гражданской войне" на Донбассе и не замечает присутствие там российских войск и "бурят на танках".

Случайно не заметить массовое вторжение россиян – невозможно. Но для пропаганды нет ничего невозможного. Регулярных российских войск не было для телеканала "Россия 24" и Анатолия Шария. То есть, Шарий – это классическая история о ребенке, педофиле и конфетке. Нет, Шарий не педофил. Шарий – это конфетка, которую ребенку протягивает педофил,

– считает Щур.

Иногда Шарий, конечно, "может указать палкой незаангажированной объективности на российские фейки или очевидны маразмы. Но акцент он все равно делает на критике именно украинской стороны ".

Как "работает" Шарий

Майкл Щур в программе привел примеры прямой лжи Шария, но все же заметил, что обычно тот работает иначе: "Выдергивает один реальный факт и игнорирует другие, невыгодные факты. На этом строит любую фантастическую теорию о войне, соросятах или окружении Зеленского".

Главная цель этих бесконечных манипуляций – заставить сомневаться во всем и утопить зрителя в потоке субъективных обобщений и конспирологии. В этот поток безумия очень легко вкидывать выгодные для России месседжи. Ты даже не заметишь, как начнешь сосать конфету, которую тебе дал педофил,

– иронично подытожил Майкл Щур.

Все примеры того, как манипулирует информацией Шарий, смотрите в спецвыпуске программы #@)₴?$0:

Кто такой Анатолий Шарий ? Это довольно популярный в ютубе блогер родом из Киева, который часто негативно говорит об Украине, а особенно о Майдане и украинских военных.



Почти все его рассуждения очень похожи на месседжи российской пропаганды.



Шарий резко критикует украинскую власть, часто придумывая и искажая информацию. Против Шария в Украине открыты 2 дела, из-за которых он и бежал из страны еще в 2012 году.