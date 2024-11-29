Поэтому, Европейский совет официально возглавил бывший премьер Португалии Антониу Кошта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой сообщение в соцсети Х (ранее твитер) Шарля Мишеля.

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Шарль Мишель передал свои полномочия президента Евросовета

Мишель написал, что председательство в Евросовете было "честью его жизни" и пожелал успехов Коште.

Добавим, что в своей речи во время церемонии в здании Европейского совета в Брюсселе, которую Кошта произнес частично на французском, он так же поблагодарил своего предшественника, а также отметил, что его целью как председателя Евросовета будет дальнейшее поддержание "единства Европы в многообразии", о чем пишут в издании "Европейская правда".

Новый глава Евросовета в своей речи вспомнил и полномасштабное российское вторжение в Украину, которое длится уже более 1000 дней, подчеркнув, что мир не может быть достигнут любой ценой.

Мир не может означать капитуляцию. Мир не должен вознаграждать агрессора. Мир в Украине должен быть справедливым, он должен быть длительным и основываться на международном праве,

– подчеркнул Кошту.

Чиновник добавил, что на этом фоне Евросоюз должен подтвердить свою репутацию мирного проекта, "став сильнее, эффективнее, устойчивее и более автономным в сфере безопасности и обороны".