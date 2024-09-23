Он также выразил обеспокоенность относительно ситуации в регионе. Об этом Шарль Мишель написал на своей странице в соцсети X в понедельник, 23 сентября.

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Мишель давил на Пезешкиана по поводу поставок ракет России

Встреча Мишеля и Пезешкиана прошла на полях недели Генассамблеи ООН.

Снова выразил обеспокоенность ЕС: поставки оружия в Россию, дестабилизация региона через посредников, задержанные граждане ЕС, ядерная программа и ситуация с правами человека. Также подчеркнул важность взаимодействия и диалога, чтобы избежать эскалации,

– написал глава Европейского Совета.

В то же время журналист издания The Wall Street Journal Лоренс Норман сообщил, что Мишель также отметил, что отношения между Ираном и Европой – на самом низком уровне.

"Он давил на иранского президента в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставки ракет и европейских заключенных в Иране", – подчеркнул журналист.

Также Шарль Мишель якобы выразил готовность возобновить ядерную дипломатию.

К слову, Пезешкиан, как и раньше, отрицал, что его страна поставляет России ракеты или пытается получить ядерное оружие.