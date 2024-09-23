Він також висловив занепокоєння щодо ситуації у регіоні. Про це Шарль Мішель написав на своїй сторінці у соцмережі X у понеділок, 23 вересня.

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Мішель тиснув на Пезешкіана щодо постачання ракет Росії

Зустріч Мішеля та Пезешкіана пройшла на полях тижня Генасамблеї ООН.

Знову висловив занепокоєння ЄС: постачання зброї до Росії, дестабілізація регіону через посередників, затримані громадяни ЄС, ядерна програма та ситуація з правами людини. Також підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації,

– написав глава Європейської Ради.

Водночас журналіст видання The Wall Street Journal Лоренс Норман повідомив, що Мішель також зауважив, що відносини між Іраном і Європою – на найнижчому рівні.

"Він тиснув на іранського президента у питаннях прав людини, ядерної програми, регіональної дестабілізації, постачання ракет та європейських в'язнів у Ірані", – наголосив журналіст.

Також Шарль Мішель нібито висловив готовність відновити ядерну дипломатію.

До слова, Пезешкіан, як і раніше, заперечував, що його країна постачає Росії ракети чи намагається одержати ядерну зброю.