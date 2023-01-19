Мишель планирует провести в столице много встреч. В частности, он должен увидеться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Шарль Мишель едет в Киев

Президент Евросовета обнародовал в своей соцсети видео, как едет поездом в Киев.

Я направляюсь в Киев и сегодня встречусь с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и депутатами парламента,

– отметил Мишель.

Он подчеркнул, что Украина продолжает борьбу не только за свою независимость, но и свободу, безопасность и мир для всей Европы. По словам Мишеля, украинцы нуждаются и заслуживают поддержки.

"И с президентом Зеленским и его командой мы обсудим конкретные меры, чтобы сделать Украину более сильной", – добавил президент Евросовета.

Мишель едет в Украину: смотрите видео

Мишель отреагировал на трагедию в Броварах

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что Монастырский был большим другом ЕС и написал, что Совет присоединяется к скорби украинцев.

"Мы присоединяемся к скорби украинцев после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и народу Украины", – написал Мишель.